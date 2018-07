Auto prende fuoco vicino al casello autostradale Paura tra la gente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto lungo la SS16 all'altezza del Km 324 nei pressi del casello autostradale di Loreto, per un incendio. Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andato a fuoco il vano motore di una Fiat 500. I vigili del fuoco hanno spento le e messo in sicurezza la vettura. Paura per occupanti e automobilisti di passaggio.