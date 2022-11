Libri e passioni rivoluzionarie, mamma e figlia anconetane raccontano "Il mistero di Villa Verde"

ANCONA- Un'opera tutta anconetana, come lo sono le due autrici, che racconta di passioni rivoluzionarie, di intrecci e di segreti. E' la sintesi del libro realizzato dalla giovane scrittrice Chiara Righi, classe '86 promotrice editoriale scolastica e una laurea in Scienze della Comunicazione e Marketing, e la madre Iride Cristina Carucci ('48), già finalista del Premio Strega 2002 e docente di Italiano e Storia nelle scuole superiori.

La piattaforma per la vendita

Il libro, intitolato "Passioni rivoluzionarie: il mistero di Villa Verde" è già disponibile sulla piattaforma bookabook, che si basa sull'acquisto in modalità crowdfunding prima che arrivi sugli scaffali delle librerie. Per arrivare a pubblicazione, in sostanza, mancano ancora 122 copie con 85 giorni a disposizione (https://bookabook.it/libro/passioni-rivoluzionarie-mistero-villa-verde/?fbclid=IwAR3stgVTdTSjmYuUhei9YVnHgmRNPbl3QyghWJOwyj6RtUDqF7NI55fw8yQ il link per la prenotazione). Una missione più che fattibile vista l'entità dell'opera che, dalle prime recensioni, appare fluido, intrigante e coinvolgente per tutte le età.

Una trama da scoprire

Madre e figlia si incontrano nella comune passione per la lettura e la scrittura, un mix di stili e personalità che emergono dalle pagine. Come scrivono le stesse autrici "una suonata a due mani che ha tenuto con il fiato sospeso noi scrittrici affezionate alle vicende dei protagonisti". Vicende che si svolgono nella Roma del 1800 con uno sfondo creato dall'Italia che lotta per l'indipendenza e la libertà. Da una parte Livia, giovane aristocratica ribelle pronta a sacrificare ogni cosa in nome della verità. Dall'altro Leone, intraprendente capitano dal passato misterioso diviso tra la lealtà ai suoi ideali e un irrefrenabile desiderio. Dietro l’apparente mondo dei balli, dei vestiti sontuosi e dei salotti si celano complesse verità familiari con un mistero tutto da scoprire.