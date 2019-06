Le nozze celebrate nel relais del Marchese del Grillo il primo in una location privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Matrimonio civile anche fuori le location comunali, adesso si può. Sabato pomeriggio le nozze di Paola Rotolo e Francesco Riotto al Relais Marchese del Grillo di Fabriano officiate dal consigliere comunale, Roberta Stazi. «Un iter lungo, particolare e complesso che è cominciato con le dovute richieste e progetti più di un anno fa, ma che ora ha preso forma e consistenza pratica. Il turismo nuziale arriva anche qui, nella dimora del vero Marchese del Grillo» dichiara Mario D’Alesio, titolare della struttura. Quello di sabato è stato il primo matrimonio nelle location private trasformate, per l’occasione, in ville comunali. Il sindaco, Gabriele Santarelli: «Questa novità consente a 3 strutture che ne hanno fatto richiesta, Marchese del Grillo, Hotel Ristorante La Pineta e all’Abbazia di Vadicastro, di ospitare le cerimonie civili e di divenire quindi più attrattive per questo tipo di eventi rispetto agli immobili comunali. È una piccola novità che testimonia l’attenzione rivolta agli operatori presenti sul nostro territorio». Ieri mattina, invece, rito a Valdicastro, a meno di 24 ore dal precedente matrimonio. «Così – dichiara il primo cittadino – diamo ai gestori privati un’opportunità in più di farsi conoscere e di allargare le proprie attività. Sono già diverse le richieste che sono pervenute per poter approfittare di questa nuova opportunità che abbiamo voluto dare e alcune addirittura provenienti dall’estero».