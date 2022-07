Ancona, tornano le lauree in piazza per gli studenti Univpm

ANCONA - È in programma la doppia cerimonia di consegna delle lauree in piazza, per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, giovedì 28 e venerdì 29 luglio, nel cuore della città di Ancona, in Piazza Roma. Un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l’obiettivo di avvicinare l’università al territorio. «Con le Lauree in Piazza la città partecipa, insieme alle laureate, ai laureati, alle famiglie e alla comunità accademica – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – ad una cerimonia che segna il raggiungimento di un traguardo importante. L’augurio è di proseguire con entusiasmo, consapevoli delle capacità acquisite e guardando con fiducia al futuro».

Il programma



Sono 255 le laureande ed i laureandi attesi in piazza nelle due cerimonie di Ancona: giovedì 28 luglio la cerimonia è riservata alle aree di Agraria, Medicina e Scienze, il giorno successivo a quelle di Economia e Ingegneria. Alle 17 è prevista la convocazione in piazza Roma, la cerimonia avrà inizio alle 18 con il benvenuto del rettore Gian Luca Gregori e i saluti istituzionali, a seguire la consegna delle pergamene e proclamazione dei laureati.