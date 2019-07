La segnalazione sui social â€‹«La scroccona del centro mangia pizza e se ne va»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Entra nei locali, consuma e poi si dilegua senza pagare. È accaduto in centro storico dove la titolare di una pizzeria del Foro Annonario, vittima della scroccona, ha realizzato un post allegando la fotografia, in parte offuscata, nella donna in questione per mettere in guardia i colleghi. Il post è stato poi rilanciato nel gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia”. L’esercente se l’è ritrovata ieri mattina. «Questa signora che ancora non avevo inquadrato bene – racconta - ha preso da bere la birra e due pezzi di pizza. Quando le ho dato il conto mi ha detto infastidita: pago dopo. Ok. Poi ha preso, si è alzata ed è andata via dicendo: mi spiace ma non ho soldi. Dall’aspetto molti l’hanno scambiata per una clochard ma, se così fosse, avrebbe potuto chiedere da mangiare con gentilezza mettendo subito in chiaro di non avere soldi.