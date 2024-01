La danza del cavalluccio marino che partorisce centinaia di "cuccioli": il video conquista i social

Un autentico spettacolo della natura, degno di un documentario naturalistico, finisce sui social. Ed è tanta meraviglia. Si tratta del parto di un Hippocampus reidi, più comunemente, un cavalluccio marino, che dà alla luce centinaia di minuscoli esemplari, piccolissimi, grandi appena 2 millimetri.

Filmato commovente

Nel filmato, postato sulla pagina Instagram di Oceanic Acquarium, si vede il piccolo pesce, mentre si contrae ripetutamente e dalla cavità del suo ventre, ad ogni contrazione, escono decine e decine di minuscoli cavallucci, che appena fuoriusciti nuotano nell'acqua. Si legge sul post, che sono circa 300 i piccoli venuti alla luce, ippocampi dalle dimensioni millimetriche.

La magia della natura

Un particolarità, che forse non tutti conoscono è che la femmina del cavalluccio ha deposto le uova, affidando, però al maschio il compito più delicato; di finire il compito di far nascere i nuovi esemplari della loro specie. I piccoli, infatti, nascono dopo un periodo di gestazione che oscilla tra i 10 e i 30 giorni.

Specie minacciata

Il video del parto è divenuto virale e non manca di commuovere, o per lo meno, incuriosire questa sorta di danza ritmata, che è avvenuta in una vasca di un acquario del Brasile; in realtà l'ippocampo vive nell’oceano Atlantico occidentale, anche se la specie è minacciata di estinguersi, anche a causa dei traffici illegali di cui sono vittime e dell’inquinamento ambientale che minaccia in modo grave il loro ecosistema.