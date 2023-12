In vacanza con la moglie denuncia: «Sono stato derubato di 4.000 euro». Ma viene ripreso mentre spende i soldi in un night club

Un uomo in vacanza con la moglie ha denunciato di aver subito diverse truffe, ma la realtà era ben diversa. L'uomo infatti non voleva ammettere la vera destinazione dei suoi soldi: i night club.



Il fatto

L'uomo, 48 anni, aveva dichiarato alla polizia di Rio de Janeiro di essere stato derubato di circa 3.500 sterline ( circa 4000 euro). In realtà le forze dell'ordine hanno poi scoperto che l'uomo spendeva i suoi soldi in sesso a pagamento. In quei momenti la moglie si trovava in hotel, e notando le strane transizioni del marito, ha pensato che si potesse trovare in pericolo, ma la realtà era bene diversa. L'uomo avrebbe poi provato, attorno alle 7 del mattino, ad utilizzare la carta di credito per pagare un albero dove si voleva appartare con la donna conosciuta, ma dopo le segnalazioni della moglie, la carta era stata bloccata. L'uomo aveva speso nei night club una cifra che ammontava a circa 4000 euro, denunciando alle autorità che fosse stato truffato. Le forze dell'ordine, però, non hanno tardato a lungo a capire a realtà della cosa.