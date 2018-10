Vuole lanciarsi da un ponte per una delusione d'amore Salvato da un vigile del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Voleva lanciarsi dal ponte della Granita, in via San Giuseppe, per una delusione d’amore. Lasciato dalla sua ragazza, un giovane di 25 anni di origine africana, ieri pomeriggio ha scavalcato la balaustra del ponte e sarebbe stato pronto a lanciarsi nel vuoto, facendo un volo di almeno 8 metri, convinto che la separazione dalla sua fidanzata significasse la fine di tutto. Invece un angelo gli ha salvato la vita, parlando con lui come si fa a un figlio. Lo ha convinto che valeva la pena vivere, sempre, anche di fronte a una delusione forte. L’angelo è un vigile del fuoco, Fabio Rosati, di Ancona, 55 anni, che lavora al comando Falconara Aeroporto e abita a Jesi.