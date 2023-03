Auto impazzita guidata da un uomo di 88 anni travolge due ciclisti: uno è in gravi condizioni

JESI - Ciclisti falciati da un'auto impazzita. È successo questa mattina a Jesi, in via dell'Industria, nei pressi del centro direzionale Zipa. Per cause in corso d'accertamento, un uomo di 88 anni alla guida di una Lancia Y ha falciato un gruppo di ciclisti, colpendone due. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, l'automedica e un mezzo della Croce Gialla di Agugliano, oltre alla polizia locale.

I due feriti hanno entrambi 70 anni: il più grave, alle prese con un trauma cranico e una frattura al bacino, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso. L'altro, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso di Jesi in codice giallo. Sotto choc l'anziano conducente dell'auto, che non è rimasto ferito nell'incidente.