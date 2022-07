Anziano ha un malore al volante e travolge un gruppo di 20 ciclisti: 4 morti e 6 feriti

Un Suv guidato da un anziano stamani ha investisto un gruppo di ciclisti a Grosseto e, secondo le primissime informazioni, il bilancio dell'incidente è drammatico: sono 4 le persone morte, tre ciclisti e il conducente dell'auto. Il Suv, secondo alcuni testimoni è sbandato, forse a causa di un malore del conducente, nella zona di Braccagni, travolgendo il gruppo di 20 ciclisti.

Quattro morti e 6 feriti

L'incidente stradale è avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. Il veicolo, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha perso il controllo investendo il gruppo di ciclisti.

Per un ciclista in codice rosso è intervenuta l'automedica di Grosseto che lo ha trasportato con il Pegaso all'ospedale di Siena. Gli altri cinque feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Grosseto.

I testimoni

Dalla ricostruzione fatta agli investigatori da un testimone oculare sembra che il gruppo di ciclisti sia stato travolto da un'auto, un Suv, e non un furgone come scritto in precedenza, condotta da un anziano.

Il conducente, residente a Montepescali (Grosseto), si sarebbe sentito male ed è poi stato ritrovato morto nell'auto.

Secondo una primissima ricostruzione, a causa del malore l'anziano conducente avrebbe invaso la corsia opposta della strada subito fuori l'abitato di Braccagni, sulla Vecchia Aurelia. L'auto ha preso in pieno la carovana di 20 ciclisti.

Uno dei ciclisti deceduti sarebbe rimasto incastrato sotto l'utilitaria che si è fermata nella fossetta laterale dopo circa 50 metri, mentre le altre due vittime sarebbero morte al momento dell'urto.

Sul posto è arrivato anche il procuratore della Repubblica di Grosseto Maria Navarro insieme al sostituto procuratore Nicola Falco. Per i rilievi al lavoro polizia municipale e carabinieri di supporto. La strada resta chiusa.

A Grosseto sospesa la seduta del Consiglio comunale

In segno di lutto a Grosseto è stata sospesa la seduta del Consiglio comunale che era convocata per stamani. «A causa delle tragiche notizie che arrivano dalla nostra frazione di Braccagni, relativamente a un incidente stradale che si è verificato in mattinata, il Consiglio comunale di Grosseto ha deciso all'unanimità e con grande apprensione di sciogliere la seduta in corso - ha scritto su Facebook il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In attesa di ulteriori aggiornamenti esprimiamo vicinanza a tutte le persone coinvolte e ai loro familiari».

