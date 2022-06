Ultima tappa della Adriatica Ionica race, sui pedali anche i ciclisti diabetici dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk

ASCOLI - Non solo una corsa di biciclette. La quinta tappa della Adriatica Ionica con arrivo previsto per questo pomeriggio ad Ascoli, oltre all’aspetto sportivo, racchiude in sé anche un’alta valenza e un importante risvolto sociale.

Tra le squadre iscritte alla corsa ideata e organizzata da un campione dei pedali quale è stato Moreno Argentin, ne figura una formata da atleti diabetici. Si tratta del team sponsorizzato dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk con atleti insulinodipendenti: un modo anche questo per dare impulso alla campagna di sensibilizzazione sulla malattia che prevede anche un incontro con la stampa, nella tarda mattinata di oggi, allo stand di Novo Nordisk in piazza Arringo, sul tema “Gareggiando con il diabete”. Una iniziativa che vede anche il coinvolgimento dell’Associazione diabetici ascolana e del presidente Pier Vincenzo Coccia che interverrà insieme, tra gli altri, della dottoressa Rosa Anna Rabini, direttore di Diabetologia agli ospedali di Ascoli e San Benedetto.



Ma sarà anche un’altra occasione per la città delle cento torri di mettersi in vetrina. «Ci saranno anche cinquanta buyer turistici - annuncia l’assessore regionale Guido Castelli - per estrarre dalla manifestazione il valore turistico del territorio. La nostra idea è quella di esaltare il connubio tra le Marche e la bicicletta». Una strategia in cui è assai impegnata l’amministrazione comunale: «Ascoli sta diventando un punto di riferimento importante per tutte le manifestazioni sportive di carattere nazionale - sottolinea l’assessore allo sport Nico Stallone -. Tanto è stato fatto fino ad ora, come nel caso del Giro d’Italia e molto altro è già in cantiere per il prossimo anno: oltre a confermare che si disputeranno in città le finali di calcio giovanile, è di questi giorni anche la conferma che si svolgerà ad Ascoli la poule scudetto di volley».

«Puntiamo su eventi sportivi di qualità - rimarca il sindaco Marco Fioravanti - che garantiscono anche una visibilità della città in linea con i progetti e la politica della Regione Marche». Una politica che anche l’assessore regionale Giorgia Latini ritiene di fondamentale importanza: «Lo sport non è solo benessere fisico ed educativo, ma svolge un ruolo determinante come attrattore turistico e, in questa ottica, il cicloturismo rappresenta un asset importante per la Regine Marche». La quinta tappa della Adriatica Ionica con partenza da Castelraimondo in provincia di Macerata e arrivo fissato ad Ascoli, in piazza Roma, dopo aver percorso 152 chilometri. I ciclisti percorreranno per tre volte un tracciato cittadino prima di tagliare il traguardo con i primi corridori che arriveranno in città poco dopo le 15.



Per consentire lo svolgimento della gara e ridurre al minimo i disagi per i cittadini, l’amministrazione comunale ha emesso due ordinanze: una che dispone la chiusura delle scuole dell’infanzia e degli asili alle ore 13 con la sospensione anche della refezione scolastica; l’altra, invece, con la quale vengono apportate, sin dalla mattinata di oggi, delle modifiche significative al traffico e alla sosta lungo le vie in cui è previsto il passaggio dei ciclisti.

