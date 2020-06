Spaccia cocaina e Mdma in casa e sul lavoro: arrestato pusher 40enne

JESI - Continua senza sosta l’attività antidroga. La lotta al mercato degli stupefacenti resta tra le priorità delle forze dell’ordine, e ha segnato un importante punto a loro favore con l’arresto di un 40enne di Jesi. Si è conclusa nelle ultime ore un’indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Ancona che ha permesso di arrestare lo jesino, trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e di Mdma.

L’attività dei poliziotti della squadra mobile della questura dorica, diretti dal vicequestore Carlo Pino, aveva permesso di fissare lo sguardo sull’uomo, che - con maestria chirurgica - aveva organizzato la propria attività di spaccio, gestendola sia nel luogo di lavoro che presso la propria abitazione.



Durante la perquisizione domiciliare e nelle pertinenze degli ambienti di lavoro, i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno trovato la cocaina e la droga sintetica. Nel corso degli accertamenti a caccia di altri indizi per completare il quadro accusatorio, è stato rinvenuto anche diverso materiale necessario per la pesa ed il confezionamento della droga. È stato inoltre trovato denaro contante, che i poliziotti della Mobile ritengono sia provento dello spaccio. Visti i gravi indizi probatori riscontrati, il 40enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, accompagnato nella casa circondariale di Montacuto, ad Ancona, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’attività investigativa proseguirà, al fine di ricostruire la rete di rapporti tessuta dallo spacciatore, che evidentemente riforniva una buona fetta del mercato degli stupefacenti jesino.

