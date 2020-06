Pesaro, fa la grigliata e scatta l'arresto. In casa aveva un bazar di stupefacenti. Ordini su internet?

PESARO - Fa la grigliata in giardino e in casa piombano gli agenti della squadra mobile che sequestrano un bazar di droga: hashish. marijuana, cocaina, ma anche pasticche di Mdma ritenute tra le più pericolose. E' successo nell'hinterland di Pesaro. A finire in manette accusato di detenzione a fini di spaccio, un giovane al momento disoccupato considerato un genietto dell'informatica e del deep web dove navigava agevolmente per assicurarsi gli ordini della clientela.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, salgono a 5 i contagi all'Hotel House. Convocata una riunione d’urgenza

Decessi sospetti all'ospizio, ipotesi angelo della morte: arrestato infermiere accusato di otto omicidi

In casa la squadra mobile di Pesaro ha rinvenuto 4 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 800 grammi, 130 circa di marijuana, quasi 10 grammi di cocaina nonché la somma contante di 2.620 euro ritenuta provento dell’illecita attività. Ma le sorprese non erano finite. All’interno del vano congelatore del frigorifero, forse per mantenerne la flagranza, è stato ritrovato un lungo involucro cilindrico contenente diverse tipologie di anfetamine, tutte chiuse in cellophane sottovuoto, per un peso complessivo di grammi 230 grammi circa. All’interno dello stesso c'erano 95 pasticche di ecstasy ed Mdma di un singolare colore “fucsia” avente da un lato, quale logo, un toro, e dall’altro la scritta “Red Buli”. Il tutto del peso di circa 50 grammi. Il quantitativo di droga, nel suo complesso risultava essere oltre un chilo e duecento grammi. Dai primi accertamenti svolti, non si esclude che il giovane arrestato abbia acquistato le sostanze stupefacenti attraverso la rete internet pagandole con bitcoin. L'arresto è stato convalidato questa mattina e il giovane resta in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA