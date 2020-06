La badante cade dalle scale e batte la testa: soccorsi inutili, muore a 40 anni

FABRIANO - Tragedia a Fabriano: la badante cade dalle scale, batte forte la testa e muore poco dopo. Inutili tutti i soccorsi.

E' successo in una frazione di Fabriano, dove una donna di 40 anni, originaria della Romania, è morta ieri sera dopo essere caduta dalle scale della casa dove assiste una coppia di anziani.



Regolarmente assunta da una coppia di coniugi, è stata soccorsa immediatamente e portata al Profili di Fabriano, ma purtroppo è deceduta poco dopo. Troppo gravi i traumi e le contusioni: è morta in poco tempo e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fabriano per tutti gli accertamenti. Ma non ci sono dubbi che si sia trattato di una tragedia accidentale. La salma è stata riconsegnata ai familiari e, nei prossimi giorni, si svolgeranno i funerali in Romania.

