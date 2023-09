JESI Fiere di San Settimio, da oggi e per tre giorni la carica delle bancarelle dall’Arco Clementino a Piazzale San Savino, lungo tutto l’asse del centro e poi l’area di Porta Valle, per il tradizionale appuntamento di settembre con la ricorrenza, ieri, del giorno del patrono. E ieri sera di San Settimio è andata in scena anche la storica e amatissima maxi tombola di Piazza della Repubblica, con l’estrazione dei numeri e la proclamazione dei vincitori dalla balconata del Teatro Pegolesi a cura di Avis e Aido.

I vincitori

Le cartelle vendute, che erano state un anno fa 6.687, sono state quest’anno Il primo premio da 3mila euro è andato a Il secondo premio da 2mila euro è toccato invece a Infine, terzo e ultimo premio da mille euro a A condurre l’evento e annunciare i numeri estratti sono stati come da qualche anno voce e verve di Graziano “Figaro” Fabrizi. Da Avis e Aido, che dal 1983 hanno raccolto il testimone di una tradizione ultracentenaria, ereditata dall’associazione Combattenti e Reduci e prima ancora da quella Cordai e Canapini, il grazie a tutti coloro che hanno partecipato ad un evento il cui ricavato va a sostenerne il benemerito volontariato. La giornata del Patrono si era aperta, e si è svolta sin dalla mattinata, nel segno delle celebrazioni religiose, col via vai di fedeli e cittadini in Cattedrale per tutto il giorno a rendere omaggio a San Settimio. Nel tardo pomeriggio la Messa pontificale presieduta dal Vescovo, per un San Settimio sicuramente speciale da quando, nel 2006, monsignor Rocconi ha assunto la guida della Diocesi di Jesi, coincidendo col 50esimo anniversario della sua ordinazione presbiterale. Un traguardo salutato da un messaggio di Papa Francesco, che ha inviato la sua Benedizione al vescovo Rocconi e «al suo Clero, ai Fedeli e ai suoi cari, chiedendo con forza preghiere per il nostro ministero petrino». Ora tocca alle Fiere: attesi circa 550 operatori nella dislocazione classica che va da Corso Matteotti (compresso il tratto abitualmente aperto al transito dei veicoli ma pedonalizzato fino a lunedì prossimo compreso), alle piazze Federico II, Colocci e Baccio Pontelli e, fuori le mura, Porta Valle e San Savino. Attenzione alla viabilità: via Setificio sarà chiusa all’altezza dell’area di fiera a San Savino, l’attraversamento del Corso per chi proviene da via Mura Occidentali sarà per tre giorni consentito ai soli residenti autorizzati per la zona. Tutti i residenti del centro storico muniti di permesso, durante i giorni delle Fiere del 23, 24, 25 settembre potranno parcheggiare gratuitamente su tutto il territorio comunale compresi i posteggi a pagamento.

La sosta

Parcheggi consigliati, gratuiti, via Zannoni (165 posti con impianto di risalita fino a Corso Matteotti), via Guerri (160), via Zappelli (160, dietro la stazione ferroviaria, il Mercantini con 210 posti auto e impianto di risalita fino a via Sauro. Mercantini, passaggio di Palazzo Battaglia e ascensore collegato con il parcheggio di via Zannoni saranno aperti fino a lunedì dalle 6,30 alle 1 di notte.