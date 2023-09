Della Valle: «Ho voglia di trovare qualcuno, magari in famiglia, che segua Tod's sempre più di me»

ANCONA «Ho molta voglia di trovare presto, e se posso in famiglia o con degli uomini che abbiamo in casa, della gente che si occupi sempre più di me dell'azienda». Sono state le parole di Diego Della Valle, a margine della sfilata di Tod's, oggi (22 settmbre) alla Milano Fashion Week.

I paragoni di Della Valle

Della Valle si è poi lasciato andare a un paragone con altre realtà: «La Francia è un'altra scuola, però la Francia ha a capo dei gruppi delle famiglie serie, solide, solidissime e molto presenti di gente molto esperta, quindi è più un discorso americano, dove oramai è tutto in mano ai manager che onestamente non sono comparabili alle storie che possiamo raccontare noi italiani e noi francesi. Del resto i tablet li facciamo fare a loro, le belle borse le facciamo noi».