Tod's finanzia il restauro di Palazzo Marino, Della Valle: «Segnale di rispetto e gratitudine verso Milano e i milanesi»

MILANO - Tod's, marchio leader del lusso e Made in Italy con la sede centrale nelle Marche, finanzia il restauro di

Palazzo Marino, opera cinquecentesca a firma dell'architetto Galeazzo Alessi, sede dell'amministrazione comunale milanese sin dal 1861. Lo rende noto il gruppo marchigiano, sottolineando che «questo palazzo, tra i più rilevanti edifici nobiliari di Milano, oltre ad essere una delle espressioni massime dell'architettura meneghina, è un vero e proprio simbolo della città. Fronteggiando il Teatro alla Scala, è diventato un punto di riferimento assoluto tanto per i milanesi quanto per le migliaia di stranieri che ogni giorno affollano la piazza antistante».

«Ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano - spiega il presidente e ad del gruppo, Diego Della Valle -.

Il restauro di Palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un segnale di rispetto e gratitudine verso Milano e i milanesi». Con questo progetto - si legge nella nota - «il Gruppo Tod's continua a supportare e promuovere l'arte e la cultura italiana, risorsa insostituibile e riconosciuta in tutto il mondo».