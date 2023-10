Jesi, è nervosa ai controlli: nello zaino ha un manganello, un coltello e l'hashish

JESI - È nervosa ai controlli ed alla fine finisce nei guai per un manganello, un coltello e un pezzetto di hashish. È successo ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio da parte dei poliziotti del commissaroato di Jesi, intorno alle ore 17,30, nell’area attigua ad un esercizio commerciale in via Buozzi, zona monitorata da tempo in quanto frequentata in alcune occasioni da pregiudicati.

Tra queste, una donna, si mostrava indispettita e nervosa per via dei controlli posti in essere.

Visti i precedenti per reati contro il patrimonio, veniva sottoposta a perquisizione a mezzo personale femminile. All’interno dello zaino aveva un manganello telescopico in ferro e in una pochette un coltello a serramanico. Inoltre all’interno del reggiseno, occultava un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 1 grammo. La donna è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere e segnalata , al contempo, all’Autorità prefettizia per uso personale stupefacente.