Morta in casa, slittano i funerali: non c'è ancora il nullaosta della procura

JESI - Slitta il funerale di Rita Mazzarini, la pensionata di 82 anni trovata senza vita nel suo appartamento in via San Francesco 95, sabato scorso verso l’ora di cena. La cerimonia era stata fissata per oggi alle 16, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, ma ieri sera è arrivata la notizia del rinvio di 24 ore, a causa del mancato nullaosta della Procura per procedere alla sepoltura: dovrebbe essere concesso dall’autorità giudiziaria in queste ore.I funerali, dunque, dovrebbero essere domani: si partirà alle 15,30 dalla Casa del Commiato di Bondoni, in via dell’Industria, dove è stata allestita la camera ardente, per arrivare fino alla chiesa di San Francesco d’Assisi dove la cerimonia funebre sarà celebrata alle 16. Sulle circostanze che hanno portato al decesso della donna, cardiopatica, inizialmente si era creato un giallo, sciolto poi, parzialmente, col passare delle ore e con l’esito degli accertamenti anatomopatologici condotti presso l’Istituto di medicina legale di Torrette domenica mattina.