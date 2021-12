Si è spento il sorriso di Monica, 48 anni, mamma di tre figli e anima della Caritas

JESI - «Ci tenevi legati tutti insieme solo con uno sguardo, ed è grazie a te che siamo tutti uniti, una grande famiglia che ha perso una persona meravigliosa e insostituibile». Con queste parole, scritte sul necrologio, i familiari piangono la scomparsa di Monica Mazzuferi. Jesina, Monica ha combattuto a lungo contro una terribile malattia.

Un calvario a cui si è arresa a 48 anni, venerdì scorso. Mamma di tre figli, punto di riferimento per la sua famiglia e per tante persone che si rivolgevano a lei alla Caritas cercando un aiuto, lascia attorno a sé un grande vuoto. Era molto conosciuta in città Monica, proprio per il suo lavoro di receptionist presso la Caritas Diocesana di Jesi, in viale Papa Giovanni XXIII. Era sempre a disposizione degli altri, generosa, disponibile e soprattutto sorridente, nonostante la malattia non le concedesse tregua. Se n’è andata lasciando un’eredità di amore che ora i suoi cari dovranno custodire gelosamente. Lascia nel dolore la mamma Anna Maria, il babbo Giuseppe, i figli Alberto con Erica, Beatrice con Mattia, Anna Lisa e Andrea e il compagno Mirco, oltre al fratello Massimiliano. Lutto anche alla Caritas jesina. L’ultimo addio lunedì alla Chiesa di San Giuseppe, quartiere dove Monica abitava e dove aveva gran parte dei suoi amici che la ricordano per la generosità di cuore, la dolcezza e la bellezza d’animo. La salma è stata condotta al crematorio di Fano, le ceneri tumulate al cimitero di Jesi. Grande commozione anche sui social, dove tanti amici hanno postato ricordi, incredulità e sconcerto.

ta. fre.

