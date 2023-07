Il luogotenente Pasquale Cerfolio indossa la fascia tricolore e unisce in matrimonio Giorgio e Daniela

JESI - Per 32 anni è stato al comando della stazione dei Carabinieri di Staffolo, ed ha lasciato il suo incarico lo scorso mese di ottobre con il compimento dei 60 anni anni di età: questa mattina il luogotenente carica speciale Pasquale Cerfolio non ha indossato l'amata divisa ma la fascia tricolore per unire in matrimonio Daniela Scorcelletti e Giorgio Rosini.

Per il luogotenente Pasquale Cerfolio una responsabilità altrettanto importante, che ha fatto tremare la voce dall'emozione fino al fatidico momento del Sì da parte degli sposi. Daniela e Giorgio sono così moglie e marito: al termine della cerimonia - che si è celebrata in Comune a Jesi - un brindisi con l'officiante speciale e poi la festa in compagnia di amici e familiari. E vissero per sempre felici e contenti.