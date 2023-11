Chiede da bere e dopo il "no" devasta un bar a Jesi: 31enne arrestato

JESI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati nel corso del fine settimana, hanno proceduto all’arresto di un 31enne per danneggiamento aggravato e violenza / minaccia per costringere a commettere un reato e denunciato due persone per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi.



In particolare, alle prime ore di domenica, a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, i militari sono intervenuti presso un bar nell’area del centro storico di Jesi ove hanno sorpreso e bloccato un uomo che stava danneggiando i relativi arredi.

Il predetto, un 31enne residente in provincia di Ancona, si era presentato al bar poco prima in stato di manifesta ubriachezza e preteso che gli fossero somministrati alcolici, minacciando di spaccare tutto. Quindi, al rifiuto della barista, era passato alle vie di fatto.



Il 31 enne è stato arrestato. Nel corso della mattinata odierna il Giudice di Ancona ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un 32enne ed un 22enne, rispettivamente residenti in Provincia di Ancona ed in Provincia di Macerata, sono stati denunciati, invece, in stato di libertà. Gli stessi, nel corso di separati controlli sono stati intercettati nel centro abitato di Jesi nonostante destinatari della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi, appunto.