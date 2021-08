Incidente sul lavoro nel cantiere al supermercato: cade sul vetro, grave un operaio

JESI - Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Jesi, dove un operaio è stato portato in codice rosso all'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. L'operaio si è ferito gravemente, questa mattina intorno alle 10, durante i lavori di ristrutturazione di un supermercato. L'uomo sarebbe caduto su alcuni vetri, ferendosi gravemnte ad un braccio, ma la dinamica è comunque ancora al vaglio degli ispettori del Lavoro. Immediati soccorsi da parte del personale del 118 e della Croce verde, che hanno allertato l'eliambulanza per portare l'uomo, un 33enne di Castelfidardo, a Torrette.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA