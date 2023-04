JESI - Un furto con spaccata è stato messo a segno al ristorante-pizzeria Pepito di via La Malfa nella notte tra martedì e mercoledì. Ignoti sono entrati in azione di notte, dopo aver atteso che il locale chiudesse e che titolari e personale se ne andassero.

«C’era stata molta gente, si era concluso un torneo e i giocatori erano tutti a cena qui, non saremo andati via prima delle 23,30 – dice la titolare Giuliana Calamante –. Devono averci controllati. Mi sono accorta io del furto la mattina dopo, verso le 10, quando sono arrivata e ho trovato la porta d’ingresso completamente in frantumi nonostante abbia il doppio vetro spesso almeno 3 centimetri». Circostanza strana: per sfondare una porta così, oltretutto a vetri, i banditi devono aver usato una mazza d’acciaio e aver sferrato pure una serie di colpi violenti, ma nessuno nel popoloso quartiere residenziale sembra aver sentito nulla. Eppure il furto è avvenuto nel cuore della notte. Una volta entrati all’interno i banditi hanno preso 15 bottiglie di vino pregiato che erano nella vetrinetta frigorifera all’ingresso. «Hanno anche aperto il ricevitore di cassa – dice il marito della titolare, Lamberto Vignaroli – hanno preso il fondo cassa, pochi spiccioli in verità, non so neanche se arrivavano a 30 euro». Questo è il terzo furto da Pepito, lo scorso novembre, sempre il 25, erano state rubate quattro code di rospo. Il locale non ha telecamere, ma il danno è coperto da assicurazione. Indagano i carabinieri.