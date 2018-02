Ancora furti in casa Svaligiate due abitazioni Le paure dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Notte da incubo quella appena trascorsa in piazza Vesalio, nel quartiere residenziale vicino all’ospedale Urbani. Notte di bancomat fatti esplodere, ma anche di furti in casa. Ma gli investigatori dell’Arma escludono che si possa trattare della stessa banda: chi ha svaligiato gli appartamenti racimolando oro e qualche spiccio non può essere lo stesso che alle 3 ha fatto saltare il bancomat intascandosi 50.000 euro. Due bande, differenti obbiettivi consumati nella stessa sera.I topi d’appartamento hanno svaligiato due abitazioni vicine a piazza Vesalio, approfittando dell’assenza dei proprietari e del buio. Hanno agito tra le 21 e mezzanotte, prendendo di mira due appartamenti al pianterreno. Hanno forzato le finestre che si affacciano sui giardini servendosi di arnesi da scasso, si sono introdotti in casa portando via gioielli per 400 euro e 500 euro in contanti. Questi ladri potrebbero essere piuttosto gli stessi che nei giorni scorsi hanno svaligiato tre appartamenti nel quartiere Smia e tentato di introdursi all’interno di un’abitazione in viale Trieste.