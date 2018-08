Fido evade dal giardino di casa: una maxi multa arriva al proprietario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Esce di casa e, dopo un po’, il suo cane rimasto solo riesce ad “evadere” dal giardino e ad allontanarsi a sua volta. Fino ad essere notato in zona Gallodoro e recuperato da una pattuglia della Polizia Locale. Vicenda che costa allo jesino una prima sanzione da 160 euro, secondo il regolamento comunale, per omessa custodia dell’animale. Ma pure una seconda multa da 250 euro, in questo caso in base ad una legge regionale, perché pur avendo regolarmente dotato di microchip e iscritto all’anagrafe canina il proprio amico a quattro zampe, non aveva però segnalato all’anagrafe il successivo cambio di residenza suo e, naturalmente, del cane.