Ancona, donna travolta in via Scrima da una Mercedes. Croce Gialla e vigili del fuoco sul posto

ANCONA - Donna travolta da un'auto in via Scrima, poco prima dell'incrocio che porta in piazzale Loreto, intorno alle ore 11. Secondo le prime ricostruzioni la donna è stata investita da una Mercedes di colore nero.

Portata in ospedale

Sul posto la Croce Gialla, un'automedica e i vigili del fuoco. La donna è sempre rimasta cosciente anche se ha subito un importante ed evidente un politrauma e per questo è stata trasportata in ospedale.