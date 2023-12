Incidenti e ubriachi da gestire: sabato intenso ad Ancona. Ansia per un 15enne sulla Cameranense

ANCONA Sabato intenso per la Croce Gialla di Ancona che, nell'arco del pomeriggio di ieri, è stata chiamata a intervenire tre volte nel capoluogo per evitare conseguenze maggiori. Il caso più spinoso, intorno alle 19.30, sulla strada Provinciale Cameranense - all'incrocio con via Filonzi - dove in seguito a uno scontro auto-moto un ragazzo di 15 anni (a bordo del due ruote) ha avuto la peggio ed è stato portato all'ospedale di Torrette con un politrauma e un codice di media gravità.

Due ubriachi da soccorrere

Altri due soccorsi per due uomini, visibilmente ubriachi, che si trovavano rispettivamente in zona Stazione e Raffaello Sanzio. Il primo, in serata, è stato trovato per terra con le sue stampelle. Il secondo, nel pomeriggio, in preda all'alcol aveva distrutto alcuni vetri del proprio condominio. Entrambi sono stati portati all'ospedale in condizioni non gravi.