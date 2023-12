Ancona, un bimbo di 8 anni morso da un cane e due malori sugli autobus: sabato di interventi per la Croce Gialla

ANCONA Sabato di interventi per la Croce Gialla di Ancona che è stata chiamata in causa per tre episodi avvenuti in vari punti della città. Il caso più spinoso dalle parti di corso Carlo Alberto dove un bambino di 8 anni è stato morso da un cane. E' stato portato al Salesi con una microfrattura.

I malori

Due malori da registrare. Il primo, su un Flixbus proveniente da Napoli e diretto a Pesaro, ai danni di una signora di 76 anni soccorso a via Marconi agli Archi. Il secondo, su un mezzo Conerobus, per via di un malore ad una 68enne in Piazza Ugo Bassi. Entrambe sono state portate all'ospedale di Torrette non gravi.