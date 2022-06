Caldo e siccità colpiscono duro: incendio distrugge 5mila mq di terreno a Osimo

OSIMO - Il caldo e la siccità colpiscono duro nelle Marche. Diversi gli incendi divampati in questi giorni e l'ultimo in ordine cronologico è stato spento dai vigili del fuoco a Osimo. Il rogo si è sviluppato in un campo di grano già mietuto lungo via Flaminia Prima e in un attimo le stoppie sono diventate carbone facendo sviluppare le fiamme in 5mila metri quadrati di campo. Sul posto i vigili del fuoco con uomini, mezzi ed autobotti per domare l'incendio e mettere la zona in sicurezza.

