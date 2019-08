Incendio al primo piano di un palazzo storico Momenti di paura a Fabriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18 a Fabriano in via Gentile da Fabriano per un incendio appartamento al primo piano. La squadra sul posto è entrata usando la scala italiana spegnendo le fiamme con acqua nebulizzata. Trattandosi di un palazzo storico si stanno facendo tutti i controlli alle strutture portanti.Non si segnalano persona coinvolte anche perchè i proprietari non c'erano. Forse un corto circuito all'origine di tutto.