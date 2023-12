ANCONA Incontri in serie, proposte, richieste, attriti (inevitabili) e pure qualche colpo di scena. Ma alla fine, il complesso mosaico logistico si è composto, non senza difficoltà. Gli operatori del Mercato delle Erbe resteranno all’interno della struttura durante i lavori. I bancarellari di corso Mazzini, invece, traslocheranno in corso Garibaldi. Non erano queste le soluzioni prospettate dall’amministrazione comunale che, però, ha deciso di venire incontro alle richieste dei diretti interessati.

Il compromesso

Gli operatori hanno deciso di restare all’interno del Mercato delle Erbe per mantenere il loro profilo unitario e identitario, benché il Comune avesse suggerito un’opzione diversa: formaggerie, macellerie e panetteria si sarebbero dovute trasferire in alcuni locali sfitti nella vicina via Magenta, i banchi dell’ortofrutta sarebbero stati spostati sul ballatoio durante i lavori, mentre quelli del pesce e dello stoccafisso sarebbero stati raggruppati in un tunnel centrale realizzato con una doppia struttura in cartongesso. E invece, resteranno tutti all’interno del Mercato delle Erbe, spostandosi di volta in volta in funzione del cantiere. «Evitare la polvere sarà possibile grazie a pannelli sigillati, a tutela dei commercianti stessi e degli alimenti - spiega l’assessore Stefano Tombolini -. Quanto al rumore, purtroppo, non potremo fare granché».

E i bancarellari di corso Mazzini? Anche la loro compattezza verrà garantita. Traslocheranno, tutti insieme, in corso Garibaldi, perché per un paio d’anni non potranno restare dove si trovano attualmente: la strada, infatti, sarà costantemente attraversata da ruspe e camion impegnati nel restyling del Mercato delle Erbe. Verrà creata una fila unica di bancarelle sul Corso da piazza Roma verso piazza Cavour: della ventina di stand, solo tre supereranno l’incrocio con via Marsala. Saranno tutti collocati sulla sinistra (salendo verso piazza Cavour) per ragioni di sicurezza, in modo da garantire il transito dei mezzi di soccorso. Altre 3-4 bancarelle, invece, verranno collocate in piazza Roma. Le soluzioni alternative (come piazza Pertini) sono state rigettate dagli ambulanti, che temevano un calo del fatturato e chiedevano una maggiore visibilità, a compensazione dei disagi provocati dal cantiere.