Gli operatori ingaggiano vigilantes per impedire i balli sul lungomare

SENIGALLIA - Vigilantes sul lungomare Marconi per prevenire e fermare il ballo spontaneo. Alcuni operatori si sono attrezzati, anche in vista del Ferragosto, per scongiurare uno scenario che a La Buta di via Ugo Bassi è costata una sanzione salata. La polizia infatti nelle scorse settimane ha contestato al titolare del locale, che si trova in una traversa del lungomare Alighieri, il fatto che la gente ballasse anche in mezzo alla strada con la musica che proveniva dal suo locale.