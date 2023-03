​Giornata mondiale della Fauna selvatica: il parco Zoo di Falconara celebra l'evento con vari appuntamenti

FALCONARA- Il Parco Zoo Falconara celebra la Giornata mondiale della fauna selvatica con due incontri in programma domenica 5 marzo. Il primo appuntamento con il pubblico sarà alle 11.30 nel reparto che ospita gli okapi: una preziosa occasione per approfondire la conoscenza di questa misteriosa e affascinante specie. Nel pomeriggio, alle 16, lo staff didattico – scientifico del giardino zoologico guiderà invece i visitatori in un viaggio alla scoperta della nuova voliera grifoni.

LEGGI ANCHE: Mette le zampe sopra il tombino, Byron cane eroe muore folgorato a San Benedetto. «Aveva salvato tante vite durante il terremoto»

Le storie di successo

Qui, attraverso il racconto tratto da Dieci storie di Successo, si parlerà dell’importanza di sostenere e proteggere questi maestosi rapaci. In entrambe le occasioni il focus della giornata sarà il ruolo centrale svolto dagli zoo nella conservazione in natura delle specie a rischio estinzione.