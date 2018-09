Frasassi si fa un regalo d'anniversario: scoperta la Grotta della Via Crucis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Un’altra grotta si aggiunge al patrimonio ipogeo di Frasassi. Il rinvenimento è del gruppo speleologico Cai Jesi che ha ufficializzato la scoperta di una nuova cavità registrandola al catasto delle Marche come Grotta della Via Crucis. Un bel regalo per Frasassi che proprio oggi celebra il 47esimo anniversario della scoperta delle grotte, avvenuta il 25 settembre del 1971, affidando i turisti a guide eccezionali ossia ai primi ad aver osato scendere nella Grotta Grande del Vento e ad aver svelato al mondo il meraviglioso complesso.Certo, paragonata alla maestà di questa immensa sala, la grotta della Via Crucis è decisamente piccolina. Sulla sua precisa localizzazione domina il no comment: si sa solo che è sul monte Frasassi, versante San Vittore di Genga. Sibillino, il Cai Jesi conferma solo che «recentemente, il nostro associato speleologo Antonio Piazza ha localizzato una piccola cavità dalla quale fuoriesce dell’aria».