Le Grotte di Frasassi al Festival di Sanremo: inaugurati gli spazi dedicati allo spettacolare sito naturalistico GUARDA LE FOTO

SANREMO - Con il taglio del nastro del presentatore Amadeus a Casa Sanremo, la casa ufficiale della 74esima edizione Festival della Canzone Italiana, si è aperto al pubblico lo scenografico spazio delle Grotte di Frasassi, dove spiccano le millenarie concrezioni carsiche presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo marchigiano, tra i più affascinanti e visitati d’Europa.

Le Grotte di Frasassi, partner istituzionale di Casa Sanremo, offrono ai visitatori del Festival di Sanremo, dal 2 al 10 febbraio, la possibilità di immergersi tre le gigantesche stalattiti e stalagmiti e i meravigliosi cristalli del sito, per viaggiare tra i milioni di anni del passato, grazie ai grandi schermi e ai potenti visori in 3D presenti nell’area.

Lo straordinario complesso ipogeo è presente al Festival di Sanremo insieme alla nuova grande produzione internazionale “Gormiti -The New Era” la nuova serie live action girata nei mesi scorsi in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi e nel territorio di Genga, prodotta da Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi.

Gestito dal Consorzio Frasassi, l’importante sito naturalistico è da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come suggestiva location di numerosi eventi di risonanza internazionale, tra gli ultimi tenutisi all’interno delle Grotte ricordiamo i grandi concerti di Andrea Bocelli in onda nel Natale del 2020 su Canale 5 e de il Volo nel Natale 2021 in onda su Rai 1 in prima serata.

“Il Festival è una cornice unica per promuovere e raccontare il nostro bellissimo territorio - ha dichiarato il sindaco di Genga Marco Filipponi - i potenti riflettori mediatici di Sanremo porteranno ancora più visitatori e notorietà alle Regione.

E poi quest’anno tra i big in gara ci sono anche dei nostri importanti ambasciatori, i ragazzi de Il Volo che hanno fatto conoscere le immagini delle Grotte in tutto il mondo e ai quali auguriamo un grosso in bocca al lupo!”

Parallelamente al Festival di Sanremo, le Grotte di Frasassi saranno protagoniste anche a Milano, da domenica 4 fino al 6 febbraio, all’importante vetrina turistica internazionale della BIT per festeggiare il nuovo record di presenze degli ultimi venti anni con oltre 298 mila visitatori nel 2023.

A questi numeri si aggiungono le visite ai Musei e ai siti d’arte del territorio: per un numero totale di 435.200 presenze registrate nell’area Frasassi nel 2023.

Numeri da record che hanno superato abbondantemente tutte le presenze annuali registrate pre-pandemia e che convalidano l’ottima riuscita del piano strategico di rilancio del territorio e del sito carsico di Frasassi, riconfermandolo come principale e potente attrattore turistico dell’intera regione Marche.