Scivola durante un percorso speleo nelle Grotte di Frasassi, soccorsa e portata al pronto soccorso

FRASASSI - È scivolata mentre stava percorrendo un sentiero speleo nelle Grotte di Frasassi, una donna trasportata al pronto soccorso dell'ospedale. È successo poco prima dell'ora pranzo.

Alle 12.30 i vigili del fuoco sono infatti intervenuti, in collaborazione con il Soccorso alpino e speleologico, per soccorrere una donna che stava percorrendo un sentiero speleo e che, durante la discesa, è scivolata lungo il sentiero.

La squadra dei vigili del duoco di Fabriano in collaborazione con il soccorso Cnsas ha recuperato la donna trasportandola su una barella specifica fino all’uscita del percorso, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno poi trasportata al pronto Soccorso dell’ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri ed i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 17:52

