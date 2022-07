Cade con la moto sul sentiero vicino alle Grotte di Frasassi: turista laziale di 80 anni in codice rosso

GENGA – A trovarlo, a terra privo di sensi, sono stati alcuni escursionisti che stavano facendo running sul sentiero del Papa. Ora versa in gravissime condizioni un 80enne laziale, caduto con la moto mentre percorreva il selciato nei pressi delle Grotte di Frasassi. Non appena i passanti hanno dato l'allarme al 112, subito si è attivata la macchina dei soccorsi: il 118 ha inviato l'eliambulanza sul luogo dell'incidente, dove sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il cantauro avrebbe fatto tutto da solo: è stato portato in codice rosso, intubato, all'ospedale regionale di Torrette.