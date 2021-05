«Vai a fare la spesa?» La moglie esce e lui si spara con il fucile

FILOTTRANO - Ha chiesto alla moglie di andare a comprare una pizzetta dal fornaio. Era una scusa per restare da solo: voleva farla finita. Quando la donna è uscita di casa, lui ha approfittato della sua assenza per uccidersi. Ha afferrato un fucile, regolarmente detenuto, e si è sparato un colpo al petto.

A fare la tragica scoperta è stato il figlio che abita al piano di sopra. Quando ha sentito il fragore dell’esplosione è sceso e ha visto il padre agonizzante, in un lago di sangue. Subito ha chiamato i soccorsi, ma quando gli equipaggi del 118 sono intervenuti sul posto, insieme all’eliambulanza, era ormai troppo tardi. Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo, un pensionato di 80 anni. La tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 9, in via Tornazzano a Filottrano. L’uomo non ha lasciato biglietti né al momento si conoscono le ragioni del gesto su cui indagano i carabinieri.

