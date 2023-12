FILOTTRANO Di nuovo a terra, distrutta, la Casetta dei Libri ai giardini pubblici di Filottrano finisce ancora una volta nel mirino dei vandali. Inaugurata nel novembre del 2020 su iniziativa dell’associazione “Truppa sorrisi”, la colorata casetta rappresentava un luogo per la condivisione di libri per adulti e bambini - chiunque si trovasse a passare di lì, poteva prenderne o donarne uno. Gettata a terra, sradicata dal sostegno in legno cui era poggiata, ora è completamente da riparare.

La Casetta nata come punto di incontro tra le famiglie, è stata progetta e creata dall’associazione “Truppa sorrisi” come dono a tutta la comunità per strappare un sorriso o una bella riflessione dopo una lettura. Eppure, non è la prima volta che la piccola biblioteca a cielo aperto viene distrutta. Nel luglio del 2021 le piccole finestre in vetro vennero spaccate. Allora era stata prontamente riparata, ma pochi mesi più tardi, nell’ottobre dello stesso anno, la Casetta venne nuovamente gettata a terra.

E di nuovo, si procedette ad aggiustarla. Dopo l’ultimo attimo vandalico, l’associazione si è sfogata nei social: «Ci fa molta tristezza e rabbia vedere nuovamente tanto disprezzo e violenza. Vi aggiorneremo se e quando verrà ripristinata». Tantissimi intanto i messaggi di solidarietà arrivati all’associazione.