ANCONA Da 53 a 36. Da piazza Cavour fino piazza Roma (passando per corso Garibaldi) all’unica location di piazza Cavour. E adesso anche per un periodo ridotto. Infatti il mercato di Natale allestito nelle caratteristiche casette in legno quest’anno si fermerà in città per un periodo più breve. Infatti il Comune ieri ha emanato un’ordinanza in cui viene citato espressamente che dalle ore 7 del 27 dicembre alla mezzanotte del 30 in piazza Cavour verrà consentito il transito e la sosta dei mezzi «esclusivamente per le operazioni di smontaggio delle strutture».

Le criticità

Conferma che arriva direttamente anche dalla società Blu Nautilus che si occupa di organizzare le manifestazioni fieristiche in città, tra cui anche il tradizionale market durante la Fiera di Maggio. «Il Comune ci ha comunicato che le casette devono andare via tutte per liberare la piazza e fare spazio al concerto di Capodanno» riferisce Giuseppe Semprini, responsabile tecnico e commerciale di Blu Nautilus. Un’imposizione, però, che non è andata giù a tutti gli operatori del mercatino. «Qualcuno si è lamentato - riporta Semprini -, anche perché negli anni precedenti il mercato rimaneva allestito fino al giorno della Befana. E poi, sempre rispetto al passato, siamo scesi a 36 espositori: 17 casette in meno». A rendere più complicata l’organizzazione degli allestimenti natalizi i cambi repentini di programma.

Cambi di rotta

«Le ultime decisioni sono state prese pochi giorni fa - continua Semprini -, quando noi siamo al lavoro con gli operatori da due mesi. Purtroppo l’Amministrazione si è mossa in ritardo su certi aspetti». Ma sull’effetto del mercatino all’interno della kermesse natalizia Blu Nautilus non ha dubbi: «Andrà bene anche mantenendo tutto l’impianto solo su piazza Cavour» spiega il responsabile tecnico. Nessun problema nemmeno per l’aspetto contrattuale: «Gli accordi scritti li facciamo solo quando il Comune ci invia tutte le specifiche - spiega Semprini - quindi nessuna penale in vista. Solo che cambiare le carte in tavola tante volte, e soprattutto ad un passo dalla manifestazione, non è mai una cosa piacevole». Ad ogni modo ora è tutto nero su bianco: il mercatino di Natale quest’anno saluterà il capoluogo subito dopo il giorno di Santo Stefano.

Il concertone

La decisione è presa. Manca, però, quella del questore sul via libera allo show in piazza Cavour. Dettaglio non da poco che verrà definito oggi quando l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio incontrerà il questore per sciogliere il nodo. Domani, invece, è stata prevista la conferenza stampa di presentazione di tutta la kermesse natalizia dove verrà annunciato ufficialmente il nome del big che si esibirà a Capodanno. Fino a ieri i nomi in ballo erano quelli di Arisa e Malika Ayane, ma quest’ultima è impegnata al teatro Sistina di Roma fino alla sera di Capodanno. Quindi è ufficialmente esclusa dalla rosa dei papabili. Ma ancora non ci sono conferme nemmeno sulla presenza di Arisa. Non è escluso che all’ultimo si sia deciso per un outsider.