Incendio in un convento delle suore, a fuoco una casetta in muratura nel giardino

POTENZA PICENA - Incendio all'interno di un convento, per fortuna danni e nessuna conseguenza per le persone. L’allarme è scattato ieri poco dopo le 10.30. I vigili del fuoco di Civitanova sono intervenuti nel convento delle suore dell’Immacolata in via Umberto I a Potenza Picena. Ad andare in fiamme è stata una casetta in muratura nel giardino interno della struttura, usata come ripostiglio.

A scatenare il fuoco, che ha distrutto il materiale custodito, secondo le prime ricostruzuioni, sarebbe stata una scintilla partita dal camino.