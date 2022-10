Uomo e donna investiti, la corsa a tutto gas verso l'ospedale di Torrette in codice rosso

FALCONARA - Con l'ambulanza a tutto gas e con la sirena accesa verso l'ospedale di Torrette. Corsa contro il tempo per il soccorso a due anziani, un uomo di 89 anni e una donna di 77 investiti poco dopo le 19,30 in via Nino Bixio a Falconara. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica e la polizia municipale che ha gestito la viabilità con i due anziani in codice rosso - ma comunque sempre coscienti - per i politraumi subiti nel violento impatto.