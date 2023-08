FALCONARA - Proprio nei giorni in cui la polizia locale è al centro di una querelle sul suo utilizzo nelle varie aree della città, gli agenti della polizia locale nel weekend appena trascorso hanno salvato un giovane che era stato colpito da un malore ed era privo di sensi mentre era da solo in casa. Il ragazzo era svenuto sul balcone del suo appartamento: a notarlo è stato un passante, che ha immediatamente chiamato una pattuglia della polizia locale impegnata in un posto di controllo poco distante dalla zona.

L’intervento



Un agente ha raggiunto il balcone tramite quello di un vicino di casa, è entrato nell’abitazione e ha potuto aprire la porta ai soccorritori del 118, che nel frattempo erano stati chiamati proprio dalla polizia locale. «Questo è stato l’ultimo degli interventi che gli agenti falconaresi hanno compiuto sabato scorso – dice Raimondo Baia, assessore comunale alla polizia locale - mentre i nostri operatori erano impegnati nei controlli con l’etilometro lungo la via Flaminia, a poca distanza dall’incrocio con via Italia».

Nel fine settimana sono state tre le pattuglie dei vigili urbani che hanno effettuato controlli notturni per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Sono stati circa 200 i veicoli fermati e sono state ritirate due patenti perché gli automobilisti si erano messi alla guida dopo aver bevuto. E’ stato inoltre individuato un veicolo che era in circolazione senza revisione. Sempre nella notte di sabato il personale in borghese della polizia locale ha presidiato la zona della stazione ferroviaria e la spiaggia, dove i controlli hanno riguardato il rispetto degli orari e della somministrazione di alcolici, oltre al contrasto alla detenzione e spaccio stupefacenti.



«Da giugno il corpo di polizia locale – aggiunge Baia - con uno sforzo organizzativo eccezionale ha garantito servizi straordinari notturni in tutti i fine settimana mettendo in campo diverse pattuglie, anche in borghese, per monitorare, controllare e prevenire episodi di abuso di alcolici, aggressioni, spaccio e garantire la sicurezza nelle zone più frequentate. Si tratta di servizi e dotazioni ulteriori rispetto al normale servizio estivo, composto da un equipaggio di tre operatori, in servizio su tutto il territorio fino alla mezzanotte tutti i giorni fino a settembre. Controlli che si sono rivelati fondamentali in diverse occasioni». Soddisfatta anche la sindaca Stefania Signorini. «I nostri agenti stanno dando prova di grande impegno e professionalità, dando disponibilità anche al lavoro notturno – commenta –. Appare incomprensibile la polemica dei consiglieri comunali del Pd e delle opposizioni, che da una parte criticano l’ampliamento del servizio della polizia locale anche nelle ore serali e dall’altra parte sviliscono il lavoro degli agenti».



Vincenzo Marino (Ugl Polizia Locale Marche) interviene: «E’ curioso leggere che a Falconara la polizia locale venga appellata “metronotte”. Pur con tutto il rispetto per gli operatori di sicurezza civile, la polizia locale e gli operatori a Falconara fanno tutt’altro. Formazione, strumenti operativi e professionalità li vedono impegnati in tutta la città senza distinzione di operazioni, a Natale come a Pasqua, di notte o di giorno, vestendo l’uniforme con orgoglio».