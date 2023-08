ANCONA Si è scolato una bottiglia di vodka. Poi, sotto l’effetto dell’alcol, è entrato in acqua per fare il bagno, ma in pochi istanti ha perso i sensi ed è andato alla deriva. Tragedia sfiorata ieri sera attorno alle 20 alla spiaggia di Palombina, in uno stabilimento balneare non lontano dalla vecchia stazione ferroviaria.



L’intervento



È qui che un ragazzo di origini nordafricane di 17 anni, ma senza documenti, ha rischiato di morire, se non fosse stato per l’intervento di alcune persone che si trovavano in riva al mare e che hanno visto il giovane galleggiare a pochi metri dalla riva. Una volta entrati in acqua, hanno recuperato il ragazzo e l’hanno riportato sulla riva, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, al punto che non rispondeva a nessuno stimolo.

Nel frattempo, alla centrale operativa del 112 - numero unico dell’emergenza territoriale - erano arrivate numerose richieste di aiuto. A Palombina, oltre ad un mezzo della Croce Gialla di Ancona, è intervenuta l’automedica del 118. Privo di sensi, dopo un primo trattamento farmacologico il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Una volta raggiunto il nosocomio, il ragazzo è stato immediatamente intubato, trasportato in sala emergenza e, in seguito, nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute vengono definite molto gravi anche se le prossime ore saranno decisive per l’evolversi del quadro clinico.



Nessun documento



Al momento non si sa se il giovane risieda ad Ancona con la sua famiglia o sia ospite di una struttura, poiché al momento del soccorso non aveva con sé nessun tipo di documento. Una cosa è certa: a salvare la vita di questo ragazzo sono state le persone che si trovavano in spiaggia e che non hanno esitato ad entrare in acqua per trascinare il corpo del giovane in terra ed attendere poi i soccorsi.