Tragedia in vacanza turista 31enne cade in acqua da un pedalò e annega

di Federica Macagnone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’improvvisa caduta in acqua, il terrore della sua compagna, le urla di disperazione e infine il corpo di quell’uomo che si inabissa davanti agli occhi dei bagnanti che domenica affollavano le spiagge di Cambrils in, in. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica: l’uomo, un turista inglese di 31 anni, aveva affittato uncon la compagna e si era allontanato per un giro che doveva durare un’ora. Non è chiaro cosa sia successo a bordo, ma l’uomo è scivolato in acqua e in men che non si dica è stato portato via dalle onde che non gli hanno permesso di risalire sulL’uomo ha annaspato per un po’ e poi si è inabissato. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno fatto scattare i soccorsi e in pochi minuti alcuni bagnini, con l’aiuto di alcuni bagnanti, sono riusciti a portare a riva il malcapitato. Ma, nonostante si sia provato di tutto per salvarlo, l’uomo è morto in spiaggia.Un portavoce della polizia ha dichiarato: «Un uomo britannico è morto per annegamento dopo essere caduto dal pedalò al largo della Regueral Beach a Cambrils. Il servizio di salvataggio in spiaggia ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo. Sono state mobilitate tre ambulanze e un veicolo di intervento rapido del sistema di emergenza medica. I paramedici hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco, ma non sono riusciti a far nulla per salvarlo. La spiaggia di Regueral è una delle spiagge catalane che ha un servizio di salvataggio e al momento dell'incidente la bandiera verde era issata».