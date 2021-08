Schianto tra due auto sulla Flaminia, un ferito incastrato tra le lamiere ricoverato al pronto soccorso

FALCONARA - I lampeggianti dei soccorritori squarciano la notte sulla Flaminia intorno alle 2. Due auto sono entrate in collisione, una si è ribaltata, dentro un ferito è rimasto incastrato. Accorrono il personale del 118 e i vigili del fuoco. L'auto ribaltata è una Panda, addossata al muretto della ferrovia , nell'area di sosta delimitata dalle strisce blu, c'è un'Alfa Romeo. I vigili del fuoco collaborano con il 118 per estrarre la persona a bordo della Panda, rimasta su un fianco dopo l’urto, il ferito viene trasportato al pronto soccorso di Torrette. Sul posto, rimangono i vigili del fuoco per la messa in sicurezza i veicoli coinvolti.

Ultimo aggiornamento: 10:54

