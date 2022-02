Incendio sulla spiaggia di Rocca Priora, in fiamme i detriti abbandonati. I vigili del fuoco bonificano l'area

FALCONARA - Incendio, per cause tutte da chiarire, sulla spiaggia di Rocca Priora a Falconara dove i vigili del fuoco stanno intervenendo con un'autobotte ed un mezzo quattro per quattro. L'incendio ha interessato i detriti che si sono ammassati lungo la spiaggia all'altezza del lungomare tra cui rami e pezzi di plastica.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e si sono poi occupati di bonificare la zona. Non si segnalano persone coinvolte. Difficile pensare che l'incendio abbia avuto origine naturale, tanto che si è ventilata l'ipotesi che qualcuno abbia dato fuoco ai detriti.

