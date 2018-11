Tentano la truffa sul "taxi sociale": ecco chi sono i veri incaricati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un tentativo di truffa ai danni di una raccolta fondi ha costretto il Comune a intervenire per dissuadere gli approfittatori e rassicurare i titolari gli inserzionisti invitandoli a controllare l’identità dei referenti. L’obiettivo è proteggere un importante progetto di Mobilità garantita per l’acquisto di un taxi sociale (Fiat Doblò) a favore di persone con difficoltà di vario genere per accedere ai servizi di cui ogni cittadino può aver bisogno nella vita quotidiana.Occhio alla truffa però. Dopo le segnalazioni arrivate agli uffici comunali, l’Amministrazione ha reso noti i nomi delle persone autorizzate dalla Pmg Italia a contattare i commercianti per l’acquisto del mezzo. Per cui chi si presenta con altri nomi non è referente del progetto. Gli incaricati autorizzati dalla Pmg Italia che stanno contattando gli imprenditori del territorio sono Daniel Bracci e Marco Gurini. Agli imprenditori viene chiesto di sponsorizzare il Fiat Doblò che sarà messo a disposizione del Comune di Falconara per il servizio di taxi sociale che garantisce il trasporto di soggetti con particolari fragilità.