FALCONARA - Viaggiava sul treno senza biglietto e con i documenti di un’altra persona: per identificarlo e riportarlo alla calma il controllore ha dovuto interrompere la circolazione ferroviaria, anche perché il giovane, di nazionalità cinese, ha tentato di fuggire. Alla fine è stato denunciato.

I fatti

A fermarlo ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale falconarese, in servizio in stazione per i controlli con il cane antidroga Billy. I vigili l'hanno preso in custodia, dopo averlo fatto scendere, e hanno avviato le pratiche per l'identificazione con il treno che poi è potuto ripartire. Il ragazzo, che ha affermato di essere maggiorenne e di provenire da Teramo, ha prima tentato di fuggire, poi ha fornito le generalità di un'altra persona, dal nome cinese. Gli agenti lo hanno accompagnato in questura, dove è stato fotosegnalato: è stato denunciato per aver rifiutato di farsi identificare e aver fornito false generalità, ma anche per sostituzione di persona.

Di fronte alla stazione, inoltre, la pattuglia di polizia locale ha registrato due infrazioni singolari. Un pesarese che aveva la targa dell’auto scolorita ha pensato di sostituirla con una acquistata su Amazon ma la targa fornita da un’azienda che le produce personalizzate non era a norma perché non rilasciata dalla Motorizzazione civile e così è scattata una sanzione di 58 euro e il fermo del veicolo, una Mini Cooper intestata alla moglie.

Non era omologato neppure il casco indossato da un giovane che viaggiava sul suo scooter: era di plastica leggera come quelli indossati dai bambini per andare in bicicletta. Agli agenti che l’hanno fermato ha spiegato di aver acquistato a Bari il casco, che è stato sequestrato e il motociclo è stato sottoposto a fermo per tre mesi. Nel corso del fine settimana sono stati controllati 60 conducenti: nessuno è stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore al consentito ma un uomo, a cui è stata ritirata la patente, era alla guida con uno spinello ed una modica quantità di stupefacente.